Погба едет с "МЮ" в Норвегию, Лукаку - нет

"Манчестер Юнайтед" объявил состав из 26 футболистов, которые едут в Норвегию на товарищеский матч с "Кристиансунном". В число игроков вошел француз Поль Погба, которого этим летом хотят купить "Реал" и "Ювентус". При этом в списке отсутствует Ромелу Лукаку. Бельгийский форвард с большой вероятностью покинет "МЮ" этим летом, на него претендуют "Ювентус" и "Интер".

Полностью состав "МЮ" выглядит следующим образом: вратари - Давид де Хеа, Ли Грант, Жоэл Перейра, Серхио Ромеро; защитники - Диого Далот, Фил Джоунс, Виктор Линделеф, Маркос Рохо, Люк Шоу, Крис Смоллинг, Аксель Туанзебе, Аарон Ван-Биссака, Эшли Янг; полузащитники - Фред, Анхель Гомес, Дэниэл Джеймс, Джесси Лингард, Хуан Мата, Неманья Матич, Скотт Мактоминэй, Андреас Перейра, Поль Погба; нападающий - Тэйт Чонг, Мэйсон Гринвуд, Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд.

Матч "Кристиансунн" - "МЮ" состоится 30 июля. 3 августа "Манчестер Юнайтед" сыграет в Кардиффе с "Миланом" в рамках Международного кубка чемпионов.