От грабителей пострадали дома Лэмпарда и покойного владельца «Лестера»

Организованная группа злоумышленников совершила серию ограблений. Вначале пострадал дом главного «Челси» Фрэнка Лэмпарда. Спустя же 10 дней грабители проникли в дом миллиардера из Таиланда Вишая Шриваддханапрабхи, который, напомним, погиб в октябре 2018 года в результате крушения вертолета, сообщает The Sun.

В полиции предполагают, что в обоих случаях действовали одни и те же грабители.

Сообщается, что из дома тайского миллиардера пропали ценности на общую сумму в 1 миллион фунтов, а из дома Лэмпарда были вынесены украшения и часы на сумму в 60 тысяч фунтов.