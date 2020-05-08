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От грабителей пострадали дома Лэмпарда и покойного владельца «Лестера»

10:14
Фрэнк Лэмпард. Фото УЕФА.
Фрэнк Лэмпард. Фото УЕФА.
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Организованная группа злоумышленников совершила серию ограблений. Вначале пострадал дом главного «Челси» Фрэнка Лэмпарда. Спустя же 10 дней грабители проникли в дом миллиардера из Таиланда Вишая Шриваддханапрабхи, который, напомним, погиб в октябре 2018 года в результате крушения вертолета, сообщает The Sun.

В полиции предполагают, что в обоих случаях действовали одни и те же грабители.

Сообщается, что из дома тайского миллиардера пропали ценности на общую сумму в 1 миллион фунтов, а из дома Лэмпарда были вынесены украшения и часы на сумму в 60 тысяч фунтов.

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