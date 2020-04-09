9 апреля 1975 года в Ливерпуле родился Робби Фаулер. Сегодня бывшему нападающему сборной Англии и «Ливерпуля» исполняется 45 лет.

Фаулер является воспитанником «красных». Он провел в составе команды 330 матчей, в которых забил 173 гола. Вместе с «Ливерпулем» Фаулер выигрывал Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок страны, Кубок и Суперкубок УЕФА.

Также за свою карьеру нападающий поиграл за «Лидс», «Манчестер Сити», «Кардифф», «Блэкберн» и пару австралийских клубов.

В 1999 году Фаулер был оштрафован клубом на сумму 60 тысяч фунтов стерлингов за то, что после празднования гола в ворота «Эвертона», он подбежал к линии штрафной площади и принялся нюхать линию, имитируя принятие наркотика. Позже футболист заявил, что это был ответ фанатам «ирисок», которые обвиняли его в употреблении кокаина. Фаулер получил за это четыре матча дисквалификации. В том же слушании его отстранили дополнительно еще на два матча за насмешки над защитником «Челси» Грэмом Ле Со. Фаулер подбежал к нему сзади и начал неприлично двигать тазом. Комитет в итоге дисквалифицировал футболиста на шесть матчей и оштрафовал на 32 тысячи фунтов стерлингов за оба инцидента.

В составе сборной Англии Фаулер провел 26 матчей и забил 7 мячей.