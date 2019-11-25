Нападающий «Шеффилд Юнайтед» Оливер Макберни поделился впечатлениями от гола в ворота «Манчестер Юнайтед» в матче чемпионата Англии (3:3). Форвард сравнял счет на 90-й минуте, мяч был засчитан после просмотра ВАР.

— Непросто праздновать гол, а затем ждать порядка пяти минут. Но это как два празднования в одном. Могу сказать, что мы заслужили в этом матче по меньшей мере очко и, к частью, набрали его, — сказал Макберни в интервью BBC.