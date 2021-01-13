Обамеянг рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в нынешнем сезоне

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, что столкнулся с проблемами в сезоне-2020/21.

«Команда отдала много сил ради победы в Кубке Англии и попадания в Лигу Европы прошлым летом, это было важно. У всех бывают взлеты и падения. Я продолжаю бороться изо всех сил, но сейчас выступаю далеко не лучшим образом. Я все еще позитивен и настроен справиться с этим. Иногда бывает непросто сохранять настрой, но нужно стараться ради одноклубников», — приводит Sky Sports слова Обамеянга.

В сезоне-2020/21 Обамеянг провел 18 матчей за «Арсенал», на его счету 6 голов и 1 результативная передача.