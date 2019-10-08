«Ньюкасл» намерен продлить контракт с Лонгстаффом

«Ньюкасл» хочет продлить контракт с полузащитником Шоном Лонгстаффом. Нынешнее соглашение 21-летнего англичанина рассчитано до 2022 года, сообщает The Telegraph.

«Сороки» готовы предложить ему новый контракт на улучшенных условиях. Зарплата Лонгстаффа повысится до 70 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

В нынешнем сезоне Лонгстафф провел 6 матчей и отметился голевой передачей.

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