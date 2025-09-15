Нуну Эшпириту Санту может возглавить «Вест Хэм» в случае увольнения Поттера

Португальский специалист Нуну Эшпириту Санту может возглавить «Вест Хэм», сообщает журналист Алан Никсон.

По сведениям источника, 51-летний португалец рассматривается руководством лондонцев в случае увольнения Грэма Поттера.

Нуну работал в «Ноттингем Форест» с 2023 по 2025 год. 9 сентября специалист был уволен.