«Ноттингем Форест» подписал полузащитника «Палмейраса» Скарпу

Полузащитник «Палмейраса» Густаво Скарпа перешел в «Ноттингем Форест», сообщает официальный сайт клуба.

Контракт 28-летнего хавбека с английской командой рассчитан до июня 2026 года. Игрок перешел в клуб бесплатно по истечению контракта с «Палмейрас».

«Я очень счастлив быть здесь, это моя мечта. Это новый вызов, и я не могу дождаться, когда он начнется. С самого детства я всегда хотел играть в Европе, и моя мечта сбылась — играть в премьер-лиге. Я техничный игрок, но также я развил свою оборонительную игру за последние пару сезонов», — приводит слова бразильца пресс-служба «Ноттингем Форест».

Скарпа в текущем сезоне провел 58 матчей за зелено-белых во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 15 результативных передач.