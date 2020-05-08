Неманья Матич: «Лучше не попадаться на глаза Моуринью, если проиграл матч»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич рассказал об опыте работы с португальским специалистом Жозе Моуринью.

— Все зависит от обстоятельств, — приводит Goal.com слова Матича. — Если вы выиграли, то Жозе — просто лучший человек на свете. Если же произошло поражение, то вам придется носиться от него по всей базе, стараясь не попасться на глаза. Тем не менее, Моуринью — потрясающий тренер.

Матич и Моуринью вместе работали в «Челси» и «Манчестер Юнайтед». В данный момент 31-летний серб продолжает выступать за «красных дьяволов», а 57-летний португальский специалист в ноябре 2019 года возглавил «Тоттенхэм».