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На стадионе «Манчестер Сити» появится статуя Давида Сильвы

17:59
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На стадионе «Этихад» появится статуя полузащитника Давида Сильвы, покинувшего «Манчестер Сити» после 10 лет в клубе, сообщает BBC.

По данным источника, открытие запланировано на следующий год и пройдет совместно с открытием статуи еще одной легенды клуба — Венсана Компани.

В «Манчестер Сити» испанец перешел в 2010 году из «Валенсии». За это время 34-летний футболист провел 436 матчей и помог «горожанам» завоевать 14 трофеев. Карьера Сильвы в «Манчестер Сити» завершилась 15 августа поражением от «Лиона» (1:3) в четвертьфинале Лиги чемпионов. На данный момент Сильва ведет переговоры с римским «Лацио».

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