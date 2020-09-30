Моуринью назвал предварительные сроки возвращения в строй Сона

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью назвал примерные сроки возвращения нападающего Сон Хын Мина, получившего повреждение бедра в матче 3-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (1:1).

— Я ожидаю, что он вернется после паузы на матчи сборных, — приводит Goal.com слова Моуринью. — Надеюсь, что тренеры сборных понимают, как много футболисты «Тоттенхэма» сыграли за последнюю неделю, и позаботятся об игроках, потому что они получают слишком много нагрузки в последнее время. Это очень опасно.

В сезоне-2020/21 28-летний Сон провел за «Тоттенхэм» 5 матчей, на счету южнокорейца 5 голов и 2 результативных передачи.