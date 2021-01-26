Моуринью: «Мне жаль, что произошло с Лэмпардом»

Главный тренер «Тоттенхэм» Жозе Моуринью прокомментировал увольнение Фрэнка Лэмпарда из «Челси».

«Я не думаю, что Фрэнк захочет разговаривать со мной или с кем-либо, кроме своего близкого круга семьи и друзей. Однако всегда грустно, когда коллега теряет работу, а Фрэнк для меня не просто коллега. Он важный человек в моей карьере, поэтому мне жаль, что с ним это произошло», — приводит слова Моуринью Goal.

25 января «Челси» объявил об отставке Лэмпарда. Англичанин возглавлял лондонцев с лета 2019 года. Клуб занимает девятое место в АПЛ, имея в активе 29 очков.