Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри после матча 36-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (1:1) признался, что очень доволен игрой нападающего Эдена Азара, сообщает Sky Sports.

– Я очень доволен Эденом, потому что он отлично играет и борется на поле за каждый мяч. Его будущее? Буду уважать любое его решение, – приводит слова Сарри Sky Sports.

Ранее в СМИ появлялась информация, что 28-летний бельгийский форвард летом может перейти в "Реал"​.

"Челси" с 68 очками занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

В текущем сезоне Азар провел 47 матчей за "Челси", забил 19 голов и отдал 13 голевых передач.

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