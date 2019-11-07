Матич готов зимой уйти из «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич недоволен отсутствием игроковой практики. Он готов покинуть клуб в зимнее трансферное окно, его контракт рассчитан до конца сезона, сообщает Manchester Evening News.

Ранее сообщалось об интересе к Матичу со стороны «Интера». В нынешнем сезоне 31-летний серб провел 5 матчей во всех турнирах за «Манчестер», в которых не отметился результативными действиями.

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