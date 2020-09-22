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Матч «Лейтон Ориент» — «Тоттенхэм» перенесен из-за коронавируса

18:19
Стадион &quot;Лейтон Ориент&quot;. Фото ФК "Тоттенхэм".
Стадион &quot;Лейтон Ориент&quot;. Фото ФК "Тоттенхэм".
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Матч 1/16 финала Кубка английской лиги между «Лейтон Ориент» и «Тоттенхэмом» перенесен. Об этом сообщает официальный сайт «шпор». Причина — случаи заражения коронавирусом в клубе четвертого дивизиона.

О количестве футболистов, которые сдали положительный тест, не сообщается. Возможная дата проведения матча будет определена позднее. Игра должна была состояться сегодня и начаться в 20.00 по московскому времени.

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