Матч «Лейтон Ориент» — «Тоттенхэм» перенесен из-за коронавируса
18:19
Матч 1/16 финала Кубка английской лиги между «Лейтон Ориент» и «Тоттенхэмом» перенесен. Об этом сообщает официальный сайт «шпор». Причина — случаи заражения коронавирусом в клубе четвертого дивизиона.
Tonight's @Carabao_Cup match against @leytonorientfc is not taking place this evening as scheduled. #THFC ?? #COYS— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 22, 2020
О количестве футболистов, которые сдали положительный тест, не сообщается. Возможная дата проведения матча будет определена позднее. Игра должна была состояться сегодня и начаться в 20.00 по московскому времени.