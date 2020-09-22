Матч 1/16 финала Кубка английской лиги между «Лейтон Ориент» и «Тоттенхэмом» перенесен. Об этом сообщает официальный сайт «шпор». Причина — случаи заражения коронавирусом в клубе четвертого дивизиона.

О количестве футболистов, которые сдали положительный тест, не сообщается. Возможная дата проведения матча будет определена позднее. Игра должна была состояться сегодня и начаться в 20.00 по московскому времени.