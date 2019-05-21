Марина Грановская надеется, что Жиру поможет "Челси" выиграть Лигу Европы

Директор "Челси" Марина Грановская отметила работоспособность и высокую мотивацию нападающего Оливье Жиру, который сегодня, 21 мая, продлил контракт с командой, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

– Мы очень рады, что Оливье продлил контракт с "Челси". Он пришел в команду 18 месяцев назад. Ему приходилось ждать возможности показать себя, и он смог это сделать. Он может отработать весь матч, помогая своей команде добиться результата, или забить 10 голов в Лиге Европы. Оливье был важным игроком нашей команды в этом сезоне. Надеемся, что он поможет "Челси" выиграть трофей ЛЕ в матче с "Арсеналом", – приводит слова Грановской пресс-служба "Челси".

Оливье Жиру продлил контракт с "Челси"