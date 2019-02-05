Мануэль Пеллегрини: "Клопп привык побеждать с голами из офсайдов"

Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини после матча 23-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (1:1) пошутил над Юргеном Клоппом. Немецкий специалист признал, что гол Садио Мане в этой игре был забит с офсайда.

- Клопп привык побеждать с офсайдами, - приводит Evening Standart слова Клоппа. - Он выиграл у "Малаги", когда гол забили с семиметрового офсайде. Сегодня очень доволен игрой против команды, которая имеет лучшую защиту. Мы заслуживали победы, все отлично сделали.

Отметим, тренер "Вест Хэма" вспомнил четвертьфинал Лиги чемпионов-2012/13 "Боруссия" Д - "Малага". Первая игра этих команд завершилась со счетом 0:0. В ответном матче испанцы, которых возглавлял Пеллегрини, выигрывали 2:1 до 91-й минуты. Затем Марко Ройс счет сравнял, а на 93-й минуте Фелипе Сантана забил победный гол из офсайда.