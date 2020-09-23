«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/8 финала Кубка английской лиги
00:15
«Манчестер Юнайтед» переиграл «Лутон Таун» в 1/16 финала Кубка английской лиги (3:0). Голами отметились Хуан Мата, Маркус Рэшфорд и Мэйсон Гринвуд.
Кубок английской лиги
1/16 финала
«Лутон Таун» — «Манчестер Юнайтед» — 0:3 (0:1)
Голы: Мата, 44 — с пенальти (0:1). Рэшфорд, 88 (0:2). Гринвуд, 90+2 (0:3).
«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Магуайр, Байи, Ван-Биссака, Уильямс, Мата (Рэшфорд, 79), Матич, Фред, Лингард, ван де Бек (Бруну Фернандеш, 78), Игало (Гринвуд, 79).
Предупреждение: Уильямс, 57.
Судья: Робинсон.
22 сентября. Лутон. Стадион «Кенилворт Роуд».
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