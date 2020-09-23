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«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/8 финала Кубка английской лиги

00:15
22 сентября. «Лутон Таун» — «Манчестер Юнайтед» — 0:3. Фото Twitter
22 сентября. «Лутон Таун» — «Манчестер Юнайтед» — 0:3. Фото Twitter
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«Манчестер Юнайтед» переиграл «Лутон Таун» в 1/16 финала Кубка английской лиги (3:0). Голами отметились Хуан Мата, Маркус Рэшфорд и Мэйсон Гринвуд.

Кубок английской лиги

1/16 финала

«Лутон Таун» — «Манчестер Юнайтед» — 0:3 (0:1)

Голы: Мата, 44 — с пенальти (0:1). Рэшфорд, 88 (0:2). Гринвуд, 90+2 (0:3).

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Магуайр, Байи, Ван-Биссака, Уильямс, Мата (Рэшфорд, 79), Матич, Фред, Лингард, ван де Бек (Бруну Фернандеш, 78), Игало (Гринвуд, 79).

Предупреждение: Уильямс, 57.

Судья: Робинсон.

22 сентября. Лутон. Стадион «Кенилворт Роуд».

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