«Манчестер Юнайтед» требует у «Ромы» 22 миллиона евро за Смоллинга
12:18
Руководство «Ромы» намерено выкупить защитника Криса Смоллинга у «Манчестер Юнайтед». Английский клуб готов продать 30-летнего англичанина за 22 миллиона евро, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Сейчас Смоллинг выступает за римский клуб на правах аренды. Его контракт с «МЮ» рассчитан до 2022 года.
В нынешнем сезоне защитник провел за «волков» 14 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.
Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...