«Манчестер Юнайтед» требует у «Ромы» 22 миллиона евро за Смоллинга

Руководство «Ромы» намерено выкупить защитника Криса Смоллинга у «Манчестер Юнайтед». Английский клуб готов продать 30-летнего англичанина за 22 миллиона евро, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Сейчас Смоллинг выступает за римский клуб на правах аренды. Его контракт с «МЮ» рассчитан до 2022 года.

В нынешнем сезоне защитник провел за «волков» 14 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

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