«Манчестер Юнайтед» сформировал планы на зимнее трансферное окно

«Манчестер Юнайтед» определился с планами на зимнее трансферное окно, сообщает The Athletic. Манкунианцы хотели бы приобрести двух центральных полузащитников и нападающего.

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон — долгосрочная цель для «Манчестер Юнайтед», его приобретение зимой вряд ли возможно. Еще один из кандидатов — нападающий «Зальцбурга» Эрлин Холанн. В его случае сложности связаны с агентом Мино Райолой.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место, набрав 24 очка. От зоны Лиги чемпионов манкунианцы отстают на 5 баллов.

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