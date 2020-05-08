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«Манчестер Юнайтед» намерен продлить аренду Игало

09:33

«Манчестер Юнайтед» хочет продлить аренду нападающего «Шанхай Шеньхуа» Одиона Игало, сообщает Evening Standard.

По информации источника, «красные дьяволы» пока не решились выкупить 30-летнего нигерийца, однако хотят оставить его до конца сезона-2019/20 в Англии, который завершится позднее срока, на который рассчитана аренда футболиста (конец мая).

Игало перешел в «МЮ» на правах аренды зимой 2020 года. На счету нигерийца 4 гола и 1 результативная передача в 8 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 5,2 миллиона евро.

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