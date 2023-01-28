«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с Ройсом о возможном переходе летом

Представители «Манчестер Юнайтед» приступили к переговорам с капитаном дортмундской «Боруссии» Марко Ройсом о возможном переходе в летнее трансферное окно, сообщает Daily Mirror.

Действующее соглашение 33-летнего немца со «шмелями» рассчитано до лета 2023 года. Ройс продолжает переговоры с «Боруссией» по новому контракту, но не отвергает и другие варианты продолжения карьеры.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг уже встретился с представителем нападающего.

Футболист в сезоне-2022/23 провел 12 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.