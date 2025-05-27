«Манчестер Юнайтед» ищет замену Онана и Байындыру

«Манчестер Юнайтед» интересуется 22-летним вратарем «Антверпена» Сенне Ламменсом и 24-летним голкипером «Лестера» Мадсом Хермансеном, сообщает The Telegraph.

По данным источника, запасной вратарь «Манчестер Юнайтед» Алтай Байындыр может покинуть клуб. Манкунианцы хотят найти голкипера, который составит конкуренцию Онана. При этом не исключено, что и камерунский футболист уйдет из клуба — команды из Саудовской Аравии проявляют интерес к Онана.

Ламменс связан с «Антверпеном» трудовым соглашением до лета 2027 года. Контракт Хермансена с «Лестером» действует до 30 июня 2028 года.