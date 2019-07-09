"Манчестер Юнайтед" хочет продать экс-защитника "Спартака" Рохо за 28 миллионов евро

Экс-защитник "Спартака" Маркос Рохо, ныне выступающий за "Манчестер Юнайтед"​, может покинуть клуб. Главный тренер команды Уле Гуннар Сульшер разрешит ему уйти. "Красные дьяволы" намерены выручить от трансфера порядка 28 миллионов евро, сообщает Daily Record.

Потенциальных покупателей отпугивает такая высокая цена за подверженного травмам игрока. Также проблемной является зарплата, аргентинец получает чуть более 120 тысяч евро в неделю. В прошлом сезоне 29-летний защитник провел восемь матчей, в которых отметился двумя желтыми карточками.

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