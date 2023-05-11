«Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм» интересуются Мартинесом

Три клуба АПЛ интересуются вратарем «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесом.

Как сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул, 30-летний голкипер с большой вероятностью сменит клуб в июне. В нем заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм», который проявляет наибольший интерес.

Мартинес перешел в «Астон Виллу» в 2020 году из «Арсенала». В текущем сезоне он сыграл за команду 34 матча во всех турнирах, пропустил 36 голов и 13 раз сыграл на ноль

Контракт голкипера с клубом истекает летом 2027 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.