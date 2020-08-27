«Манчестер Сити» представил третий комплект формы

«Манчестер Сити» на официальном сайте представил третий комплект формы на сезон-2020/21.

Комплект вдохновлен богатым музыкальным наследием и культурой моды Манчестера. Этот узор является синонимом эпох «моды» и «брит-поп» 1990-х годов и был основным продуктом молодежной моды 1960-х годов, оказывая влияние на моду и музыкальную культуру Манчестера на протяжении поколений. Экипировщиком клуба выступает Puma.