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«Манчестер Сити» представил третий комплект формы

10:38
Третий комплект формы «Манчестер Сити». Фото ФК «Манчестер Сити»
Третий комплект формы «Манчестер Сити». Фото ФК «Манчестер Сити»
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«Манчестер Сити» на официальном сайте представил третий комплект формы на сезон-2020/21.

Комплект вдохновлен богатым музыкальным наследием и культурой моды Манчестера. Этот узор является синонимом эпох «моды» и «брит-поп» 1990-х годов и был основным продуктом молодежной моды 1960-х годов, оказывая влияние на моду и музыкальную культуру Манчестера на протяжении поколений. Экипировщиком клуба выступает Puma.

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