«Манчестер Сити» представил третий комплект формы
10:38
«Манчестер Сити» на официальном сайте представил третий комплект формы на сезон-2020/21.
Комплект вдохновлен богатым музыкальным наследием и культурой моды Манчестера. Этот узор является синонимом эпох «моды» и «брит-поп» 1990-х годов и был основным продуктом молодежной моды 1960-х годов, оказывая влияние на моду и музыкальную культуру Манчестера на протяжении поколений. Экипировщиком клуба выступает Puma.
The 20/21 #ManCity x @pumafootball Third Kit is here! ?— Manchester City (@ManCity) August 27, 2020
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