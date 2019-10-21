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«Манчестер Сити» поздравил Зинченко с помолвкой

10:46
Instagram Влады Седан.
Instagram Влады Седан.
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«Манчестер Сити» поздравил защитника команды Александра Зинченко с помолвкой. Фото с поздравительной открыткой опубликовала невеста футболиста журналистка Влада Седан.

— Большое спасибо, «Манчестер Сити», — написала журналистка в stories Instagram.

Ранее украинец подарил своей возлюбленной собаку на день рождения. Он сделал предложение после матча отборочного турнира Евро-2020 Украина — Португалия (2:1). О дате свадьбы пока не сообщается.

Вы только посмотрите, как Зинченко осыпает свою девушку подарками. Цветы, кольца и даже щеночек

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/reviews/vy-tolko-posmotrite-kak-zinchenko-osypaet-svoyu-devushku-podarkami-cvety-kolca-i-dazhe-schenochek-1600853/

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