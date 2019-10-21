«Манчестер Сити» поздравил Зинченко с помолвкой
10:46
«Манчестер Сити» поздравил защитника команды Александра Зинченко с помолвкой. Фото с поздравительной открыткой опубликовала невеста футболиста журналистка Влада Седан.
— Большое спасибо, «Манчестер Сити», — написала журналистка в stories Instagram.
Ранее украинец подарил своей возлюбленной собаку на день рождения. Он сделал предложение после матча отборочного турнира Евро-2020 Украина — Португалия (2:1). О дате свадьбы пока не сообщается.
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