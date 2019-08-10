Махрез сможет сыграть с "Вест Хэмом" в 1-м туре АПЛ

Полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Махрез сможет сыграть в 1-м туре чемпионата Англии против "Вест Хэма"​ после того, как прошел проверку Антидопингового агентства Великобритании. Алжирец ранее пропустил игру против "Ливерпуля" в Суперкубке Англии, чтобы избежать возможного наказания в случае обнаружения в его организме запрещенных препаратов после Кубка африканских наций-2019.

– Врач сборной Алжира не отправил необходимые документы вовремя, – цитирует BBC главного тренера "горожан" Хосепа Гвардьолу. – Надо было быть осторожными. Теперь, когда Махрез прошел все обследования, мы знаем, что все в порядке. Он сможет играть.

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