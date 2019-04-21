"Ливерпуль" обыграл "Кардифф" и вернулся на первое место

"Ливерпуль" победил "Кардифф" в матче 35-го тура чемпионата Англии (2:0). Голами отметились хавбеки Джорджиньо Вайналдум и Джеймс Милнер.

"Ливерпуль" набрал 88 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице. "Кардифф" с 31 баллом располагается на 18-й строчке.

В другом матче "Арсенал" уступил "Кристал Пэлас" (2:3). "Канониры" с 66 баллами занимают 4-е место. "Кристал Пэлас" набрал 42 балла и поднялся на 12-ю строчку.

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35-й тур

"Кардифф Сити" - "Ливерпуль" - 0:2 (0:0)

Голы: Вайналдум, 57 (0:1). Милнер, 81 - с пенальти (0:2).

"Кардифф Сити": Этеридж, Пелтиер, Экуэле Манга, Беннетт, Моррисон, Гюннарссон, Раллс (Бакуна, 79), Камараса, Хойлетт (Мерфи, 83), Ньясс (Зохоре, 67), Мендес-Лейнг.

"Ливерпуль": Алиссон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Александр-Арнолд (Гомес, 86), Вайналдум, Хендерсон, Кейта (Фабинью, 71. Милнер, 75), Роберту Фирмину, Салах, Мане.

Предупреждения: Гюннарссон, 80. Милнер, 90+1.

Судья: Аткинсон.

21 апреля. Кардифф. Стадион "Cardiff City Stadium".

"Арсенал" - "Кристал Пэлас" - 2:3 (0:1)

Голы: Бентеке, 17 (0:1). Езил, 47 (1:1). Заа, 61 (1:2). Макартур, 69 (1:3). Обамеянг, 77 (2:3).

"Арсенал": Лено, Мустафи, Косьельни, Дженкинсон (Мэйтланд-Найлс, 46), Колашинац, Мавропанос (Ивоби, 46), Езил, Эль-Нени (Торрейра, 68), Гендузи, Ляказетт, Обамеянг.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Келли, Данн, Уорд, Ван-Биссака, Макартур, Куяте, Миливоевич, Майер (Таунсенд, 80), Бентеке (Айю, 78), Заа.

Предупреждения: Мавропанос, 16. Езил, 63. Гендузи, 68. Уорд, 81. Мустафи, 85.

Судья: Мосс.

21 апреля. Лондон. Стадион "Эмирейтс".

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