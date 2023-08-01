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Календарь «Ливерпуля» на август: расписание всех матчей команды Клоппа

13 августа «Ливерпуль» сыграет матч 1-го тура АПЛ с «Челси»
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Тренер Юрген Клопп.
Юрген Клопп.
Фото AFP

Стало известно расписание и календарь игр «Ливерпуля» на август 2023 года.

Команда тренера Юргена Клоппа проведет в этом месяце пять матчей: две товарищеских встречи и три игры в АПЛ.

Время начала игр — московское. Сезон-2023/24 стартует в АПЛ 11 августа.

«Ливерпуль»: расписание матчей в августе 2023

2 августа. 14.30. Товарищеский матч. «Ливерпуль» — «Бавария»

7 августа. 21.00. Товарищеский матч. «Ливерпуль» — «Дармштадт»

13 августа. 18.30. АПЛ, 1-й тур. «Челси» — «Ливерпуль»
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19 августа. 17.00. АПЛ, 2-й тур. «Ливерпуль» — «Борнмут»
Онлайн-трансляция

27 августа. 18.30. АПЛ, 3-й тур. «Ньюкасл» — «Ливерпуль»
Онлайн-трансляция

Полный календарь и результаты игр «Ливерпуля» в актуальном виде на сезон 2023 / 2024 доступны на странице команды на сайте «СЭ».

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Источник: https://www.sport-express.ru/football/england/
Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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4
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
19
 Шеффилд Юн. 0 0 0 0 0-0 0
20
 Лутон Таун 0 0 0 0 0-0 0
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11.08 22:00
Бернли – Ман. Сити
 - : -
12.08 14:30
Арсенал – Нот. Форест
 - : -
12.08 17:00
Борнмут – Вест Хэм
 - : -
12.08 17:00
Брайтон – Лутон Таун
 - : -
12.08 17:00
Эвертон – Фулхэм
 - : -
12.08 17:00
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
 - : -
12.08 19:30
Ньюкасл – Астон Вилла
 - : -
13.08 16:00
Брентфорд – Тоттенхэм
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