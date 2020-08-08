«Ливерпуль» интересуется форвардом «Уотфорда»

Нападающий «Уотфорда» Исмаила Сарр входит в список интересов «Ливерпуля», сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, мерсисайдцы уже отправили трансферный запрос по 22-летнему сенегальцу. Сообщается, что футболистом интересуются еще 2 клуба АПЛ.

В сезоне-2019/20 Сарр провел за «Уотфорд» 30 матчей, на его счету 6 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 24,5 миллиона евро.