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«Ливерпуль» интересуется форвардом «Уотфорда»

09:15
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Нападающий «Уотфорда» Исмаила Сарр входит в список интересов «Ливерпуля», сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, мерсисайдцы уже отправили трансферный запрос по 22-летнему сенегальцу. Сообщается, что футболистом интересуются еще 2 клуба АПЛ.

В сезоне-2019/20 Сарр провел за «Уотфорд» 30 матчей, на его счету 6 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 24,5 миллиона евро.

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