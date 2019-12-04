Стали известны стартовые «Ливерпуля» и «Эвертона» на матч 15-го тура чемпионата Англии, информируют пресс-службы команды. Встреча пройдет сегодня, 4 декабря, начало — в 23.15 (мск).

Стартовый состав «Ливерпуля»: Адриан — Робертсон, ван Дейк, Ловрен, Александр-Арнолд — Вайналдум, Милнер, Лаллана — Мане, Ориги, Шачири.

Стартовый состав «Эвертона»: Пикфорд — Кин, Мина, Холгейт — Динь, Сидибе — Сигурдссон, Дэйвис — Ришарлисон, Калверт-Льюин, Ивоби.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Эвертон».

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? Unchanged XI

? Walcott on the bench



COME ON YOU BLUES! ? #LIVEVE pic.twitter.com/3zdNSAYndj — Everton (@Everton) December 4, 2019

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