«Ливерпуль» — «Эвертон»: стартовые составы на мерсисайдское дерби
Стали известны стартовые «Ливерпуля» и «Эвертона» на матч 15-го тура чемпионата Англии, информируют пресс-службы команды. Встреча пройдет сегодня, 4 декабря, начало — в 23.15 (мск).
Стартовый состав «Ливерпуля»: Адриан — Робертсон, ван Дейк, Ловрен, Александр-Арнолд — Вайналдум, Милнер, Лаллана — Мане, Ориги, Шачири.
Стартовый состав «Эвертона»: Пикфорд — Кин, Мина, Холгейт — Динь, Сидибе — Сигурдссон, Дэйвис — Ришарлисон, Калверт-Льюин, Ивоби.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Эвертон».
? #MerseysideDerby team news...#LIVEVE https://t.co/Os4xfXgGSv— Liverpool FC (@LFC) December 4, 2019
?? TEAM NEWS! ??— Everton (@Everton) December 4, 2019
? Unchanged XI
? Walcott on the bench
COME ON YOU BLUES! ? #LIVEVE pic.twitter.com/3zdNSAYndj
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