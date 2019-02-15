Лингард и Марсьяль пропустят 2-3 недели из-за травм

Нападающие "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард и Антони Марсьяль пропустят 2-3 недели из-за травм. 26-летний англичанин и 23-летний француз получили повреждения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" (0:2).

- Думаю, они пропустят две или три недели, - приводит слова исполняющего обязанности главного тренера "МЮ" Уле Гуннара Сульшера Sky Sports.

Таким образом, Лингард и Марсьяль не примут участия в матче 1/8 финала Кубка Англии против "Челси" (18 февраля) и в игре 27-го тура премьер-лиги против "Ливерпуля" (24 февраля).

В текущем сезоне Марсьяль провел 28 матчей за "МЮ", забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. Лингард принял участие в 27 встречах, отметившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми пасами.

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