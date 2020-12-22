Левандовски рассказал о несостоявшемся переходе в «МЮ»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски рассказал, что в 2012 году мог оказаться в «Манчестер Юнайтед».

«Я беседовал с сэром Алексом Фергюсоном после второго сезона в Дортмунде. Он звал меня в Манчестер. Меня очень заинтересовало его предложение. Можно сказать, я был готов к нему. Однако «Боруссия» меня не отпустила. Я не сильно огорчился, у нашей команды тогда все было хорошо», — цитирует Левандовски France Football.

17 декабря 32-летний поляк был признан лучшим игроком года по версии Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА). В нынешнем сезоне чемпионата Германии футболист в 12 матчах отметился 17 голами и 4 результативными передачами.