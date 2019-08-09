Лэмпарду очень нравится, что "Челси" не воспринимают фаворитом АПЛ

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о своем отношении к тому, что его команда не воспринимают как одного из фаворитов чемпионата Англии.

– Мне очень нравится, что "Челси" рано списывают со счетов, – цитирует BBC Лэмпарда. – Нравится слушать эти предположения, все ставят нас за пределы первой четверки. Нет ничего лучше, чем доказывать, что люди ошибаются. "Челси" нацелен на победы, и, конечно, мы хотим каждый год играть в Лиге чемпионов.

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