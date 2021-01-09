Лэмпард прокомментировал слухи о возможной отставке

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался по поводу информации о том, что он покинет команду.

«Я уверен в том, что делаю, независимо от мнений людей. Я играл в футбол с момента, как научился ходить, был профессиональным игроком более 20 лет. В те годы я старался также, как и сейчас.

Я не люблю проигрывать. Я был очень расстроен после того, как мы проиграли «Манчестер Сити», мы проиграли команде, которая была лучше. Но на следующий день я был настроен на прогресс.У меня такой взгляд на ситуацию.

Если бы не хотел принять этот вызов, я бы мог стать телеэкспертом и делать легкую работу, я мог бы стать экспертом и делать, что и другие. Но я этим не хочу заниматься", — цитирует Лэмпарда The Guardian.

После 17 туров АПЛ «Челси» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков. Завтра, 10 января, подопечные Лэмпарда сыграют с «Моркам» в 3-м раунде Кубка Англии. Начало — в 16.30 по московскому времени.