Клопп высказался о будущем Салаха в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что нападающий Мохамед Салах останется в клубе.

«Очевидно, что Мо нравится в «Ливерпуле», он часть клуба, — цитирует Sky Sports Клоппа. — Все в порядке. Если бы ко мне подошел игрок и сказал: «Мы не попали в Лигу чемпионов, я должен уйти», я бы сам отвез его в другой клуб. В случае с Салахом это совсем не так».

В текущем сезоне 30-летний египтянин провел 37 матчей в АПЛ, забил 19 голов и сделал 11 результативных передач.

«Ливерпуль» с 66 очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ и примет участие в Лиге Европы.