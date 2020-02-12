Клопп по контракту с «Ливерпулем» может вернуться в Бундеслигу

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может покинуть клуб по своему желанию в любой момент, сообщает The Independent. В его соглашении есть пункт, по которому он может вернуться в Бундеслигу, если того захочет. Действующий контракт немецкого специалиста рассчитан до лета 2024 года.

В прошлом году «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. Мерсисайдцы с большим отрывом лидируют в АПЛ.

С дортмундской «Боруссией» Клопп дважды выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.