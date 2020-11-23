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Клопп — о победе над «Лестером»: «Мы провели невероятный матч против топ-соперника»

03:42
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 9-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (3:0).

«Мы заслужили эту победу. Ребята провели невероятную игру против топ-соперника. Я не воспринимаю на эту победу как на должное. Парни были сегодня в огне. Мы могли бы забить и больше. Игроки атаки провели мало времени на поле вместе, но сегодня они неплохо сыграли.

В какой-то момент травмы были огромным шоком для нас, но нужно находить решения. У нас есть центральные защитники, они очень молоды. Они не опытные, вы сами видели нашу скамейку запасных», – приводит слова Клоппа BBC Sport.

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