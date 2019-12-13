Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим тренером ноября в чемпионате Англии, сообщает Sky Sports.

В ноябре «Ливерпуль» провел четыре матча в АПЛ и одержал четыре победы. Команда занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 8 очков.

Недавно немецкий специалист подписал новый контракт с «Ливерпулем». Соглашение рассчитано до 2024 года.

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