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Клопп — лучший тренер АПЛ в ноябре

16:43
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим тренером ноября в чемпионате Англии, сообщает Sky Sports.

В ноябре «Ливерпуль» провел четыре матча в АПЛ и одержал четыре победы. Команда занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 8 очков.

Недавно немецкий специалист подписал новый контракт с «Ливерпулем». Соглашение рассчитано до 2024 года.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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