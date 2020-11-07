Кавани забил первый гол за «Манчестер Юнайтед»
Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани забил свой первый гол в составе команды. Для него это был пятый матч за «МЮ».
How can you not think Bruno Fernandes is the best player in the team? He could have had his hattrick but decided to assist Cavani to boost his confidencepic.twitter.com/P0BBRDtrAx— Mohamad. (@UtdMohamad) November 7, 2020
Уругваец отметился в воротах «Эвертона» в компенсированное ко второму тайму время. Результативную передачу ему отдал Бруну Фернандеш. «МЮ» победил со счетом 3:1 в матче восьмого тура чемпионата Англии.
33-летний футболист перешел на правах свободного агента. Ранее он выступал за «ПСЖ».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.