Кавани провел первую тренировку в «МЮ»

Нападающий Эдинсон Кавани провел первую тренировку в «Манчестер Юнайтед». 33-летний уругваец перешел в английский клуб 5 октября в статусе свободного агента после истечения контракта с «ПСЖ». Первые две недели после прилета в Англию он находился на обязательном карантине.

20 октября Кавани может дебютировать за «МЮ» в Лиге чемпионов, причем против бывшего клуба «ПСЖ».