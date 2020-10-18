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Кавани провел первую тренировку в «МЮ»

23:05
Эдинсон Кавани. Фото "Манчестер Юнайтед"
Эдинсон Кавани. Фото "Манчестер Юнайтед"
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Нападающий Эдинсон Кавани провел первую тренировку в «Манчестер Юнайтед». 33-летний уругваец перешел в английский клуб 5 октября в статусе свободного агента после истечения контракта с «ПСЖ». Первые две недели после прилета в Англию он находился на обязательном карантине.

20 октября Кавани может дебютировать за «МЮ» в Лиге чемпионов, причем против бывшего клуба «ПСЖ».

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