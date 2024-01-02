Каррагер считает проблемой «Арсенала» отсутствие мировых звезд в атаке

Экс-игрок «Арсенала» Джейми Каррагер назвал основную проблему лондонского клуба. Канониры потерпели 2 поражения подряд в АПЛ: от «Вест Хэма» (0:2) и «Фулхэма» (1:2).

После 20 туров команда опустилась на 4-е место в таблице.

«Я по-прежнему считаю, что если тройка или четверка атакующих игроков «Арсенала» не станет лучше, то команда не выиграет чемпионат.

«Ливерпуль» выиграл титул в АПЛ, потому что у него был Салах. «Сити» выигрывал титулы, потому что у них был Агуэро, а теперь есть Холанн. Есть ли у «Арсенала» игроки мирового уровня, готовые привести команду к титулу? Я считаю, что нет», — сказал Каррагер Sky Sports.

«Ливерпуль» с 45 очками является лидером чемпионата Англии.