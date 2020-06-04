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Каррагер призвал «Арсенал» удержать Обамеянга

06:58
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Экс-защитник сборной Англии Джейми Каррагер считает, что «Арсеналу» необходимо удержать нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга? в составе, даже если это означает, что следующим летом игрок может бесплатно покинуть команду. Такую мысль 42-летний англичанин высказал на телепередаче The Football Show.

Нынешнее соглашение габонца с «канонирами» истекает летом 2021 года.

В сезоне-2019/20 на счету Обамеянга 20 голов и 1 результативная передача в 32 матчах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 50,4 миллиона фунтов стерлингов.

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