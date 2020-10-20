Канчельскис вошел в десятку самых дорогих трансферов в истории АПЛ с учетом инфляции

Издание Give Me Sport провело исследование, показывающее, как выглядела бы десятка наиболее дорогостоящих трансферов в истории АПЛ с учетом нынешней инфляции.

Самый дорогой трансфер — переход Алана Ширера в «Ньюкасл» в 1996 году — теперь оценивается в 157,7 миллиона фунтов стерлингов. Тогда футболист обошелся «сорокам» в 18,9 миллионов фунтов.

В список попал и бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис. В 1995 году «Эвертон» приобрел хавбека за 6,75 миллиона фунтов стерлингов, что равносильно 69,82 миллиона на сегодня.

Рейтинг самых дорогих трансферов

1. Алан Ширер (перешел в «Ньюкасл» в 1996 году) — стоимость тарнсфера с учетом нынешней инфляции составляет 157,7 миллиона фунтов стерлингов

2. Поль Погба («Манчестер Юнайтед», 2016) — 150,37

3. Кевин де Брейне («Манчестер Сити», 2015) — 124,9

4. Фернандо Торрес («Челси», 2011) — 122,09

5. Стэн Коллимор («Ливерпуль», 1995) — 121,02

6. Деннис Бергкамп («Арсенал», 1995) — 104,78

7. Рио Фердинанд («Лидс», 2000) — 71,97

8. Андрей Канчельскис («Эвертон», 1995) — 69,82

9. Крис Армстронг («Тоттенхэм», 1995) — 63,37

10. Стэн Коллимор («Астон Вилла», 1997) — 60,32