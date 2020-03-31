«Интер» не станет продлевать аренду Алексиса Санчеса

«Интер» не станет продлевать аренду нападающего «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса на еще один сезон, сообщает Daily Telegraph.

По информации источника, в итальянском клубе считают, что 31-летний чилиец не будет получать то количество игрового времени, которого ему хочется. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» может продать Санчеса летом в один из клубов Южной Америки.

В сезоне-2019/20 Санчес забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 15 матчах за «Интер». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость чилийца в 20 миллионов евро.