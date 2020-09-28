«Интер» готов продать несколько игроков ради покупки Канте за 60 миллионов

«Интер» готов продать сразу трех футболистов ради приобретения полузащитника «Челси» Н'голо Канте, сообщает в своем Twitter известный журналист Николо Скира.

Так как британцы просят за француза 60 миллионов евро, миланский клуб готов расстаться с полузащитниками Жоау Мариу, Матиасом Весино, а также продать Раджу Наингголана или Марсело Брозовича.

29-летний Канте выступает за «Челси» с 2016 года, куда перешел из «Лестера». Всего за клуб из Лондона на счету опорника 173 матча, в которых он забил 11 мячей.