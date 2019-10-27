Хосеп Гвардьола: «Меня интересует не турнирная таблица, а игра команды»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола отметил, что не вполне доволен игрой команды в матче чемпионата Англии с «Астон Виллой» (3:0). По его словам, «горожане» провели слишком разные таймы.

— Шесть дней назад мы отставали от лидера на восемь очков, — цитирует AFP Гвардьолу. — А сейчас разрыв составляет всего три очка. Это хорошо. Хотя «Ливерпулю» еще играть с «Тоттенхэмом». Меня сейчас больше интересует не таблица, а то, как мы играем. Если будем играть так, как во втором тайме, то поборемся за лидерство. А если сыграем так, как в первом тайме, то окажется в красной зоне, далеко от лидера. Это не нечто новое, это всегда было нашей проблемой.