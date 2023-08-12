Холанн — о матче с «Бернли»: «Хорошо начать сезон с победы»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн подвел итоги матча первого тура АПЛ против «Бернли» (3:0).

«Хорошо начать снова после двух месяцев без футбола. И, конечно, хорошо начать с победы. Я думаю, что для первой игры мы достаточно хорошо контролировали мяч. Мы все еще находимся в «стартовой фазе» этого марафона. Мне нужно продолжать работать, не думать слишком много о обо всем, не сосредотачиваться на негативе», — приводит слова Холанна Sky Sports.

Холанн в матче с «Бернли» оформил дубль.

19 августа «Манчестер Сити» встретится с «Ньюкаслом», «Бернли» встретится с «Астон Виллой».