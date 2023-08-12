Холанн — о матче с «Бернли»: «Хорошо начать сезон с победы»
Форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн подвел итоги матча первого тура АПЛ против «Бернли» (3:0).
«Хорошо начать снова после двух месяцев без футбола. И, конечно, хорошо начать с победы. Я думаю, что для первой игры мы достаточно хорошо контролировали мяч. Мы все еще находимся в «стартовой фазе» этого марафона. Мне нужно продолжать работать, не думать слишком много о обо всем, не сосредотачиваться на негативе», — приводит слова Холанна Sky Sports.
Холанн в матче с «Бернли» оформил дубль.
19 августа «Манчестер Сити» встретится с «Ньюкаслом», «Бернли» встретится с «Астон Виллой».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
2
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Бернли
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
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38 тур
|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|0 : 3
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|2
|
|
Родри
Манчестер Сити
|1
|П
|
|
Хулиан Альварес
Манчестер Сити
|1
|
|
Родри
Манчестер Сити
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0
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