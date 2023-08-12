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Сегодня, 00:38

Холанн — о матче с «Бернли»: «Хорошо начать сезон с победы»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн подвел итоги матча первого тура АПЛ против «Бернли» (3:0).

«Хорошо начать снова после двух месяцев без футбола. И, конечно, хорошо начать с победы. Я думаю, что для первой игры мы достаточно хорошо контролировали мяч. Мы все еще находимся в «стартовой фазе» этого марафона. Мне нужно продолжать работать, не думать слишком много о обо всем, не сосредотачиваться на негативе», — приводит слова Холанна Sky Sports.

Холанн в матче с «Бернли» оформил дубль.

19 августа «Манчестер Сити» встретится с «Ньюкаслом», «Бернли» встретится с «Астон Виллой».

Эрлин Холанн
ФК Бернли
ФК Манчестер Сити
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 1 1 0 0 3-0 3
2
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
4
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лутон Таун 0 0 0 0 0-0 0
6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
8
 Шеффилд Юн. 0 0 0 0 0-0 0
9
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
13
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
14
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
20
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
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11.08 22:00
Бернли – Ман. Сити
 0 : 3
12.08 14:30
Арсенал – Нот. Форест
 - : -
12.08 17:00
Борнмут – Вест Хэм
 - : -
12.08 17:00
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 - : -
12.08 17:00
Эвертон – Фулхэм
 - : -
12.08 17:00
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12.08 19:30
Ньюкасл – Астон Вилла
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