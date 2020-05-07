Хендерсон назван игроком года АПЛ по версии читателей BBС

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон назван лучшим игроком сезона по версии читателей BBC. За него проголосовали 23 процента болельщиков.

Вторым стал его одноклубник Садио Мане, за которого отдали голоса 17 процентов.

В тройку вошел хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брейне (14 процентов).

Капитан «Ливерпуля» провел в чемпионате Англии-2019/20 25 матчей и забил 3 мяча. «Красные» лидируют в таблице АПЛ, набрав 82 очка из 87 возможных.